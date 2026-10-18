Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante la madrugada de este domingo, se reportó la volcadura de una camioneta Ford Expedition que circulaba sobre la carretera Rioverde.

Al llegar a la altura del Parque Industrial Colinas, el conductor perdió el control hacia su derecha, salió de la cinta asfáltica y volcó. Finalmente, la camioneta quedó en posición normal.

Al sitio arribó personal de Protección Civil de Villa de Pozos, que encontró el vehículo abandonado.

Posteriormente, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí