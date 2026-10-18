Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde
Personal de Protección Civil encontró el vehículo abandonado en el lugar.
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Durante la madrugada de este domingo, se reportó la volcadura de una camioneta Ford Expedition que circulaba sobre la carretera Rioverde.
Al llegar a la altura del Parque Industrial Colinas, el conductor perdió el control hacia su derecha, salió de la cinta asfáltica y volcó. Finalmente, la camioneta quedó en posición normal.
Al sitio arribó personal de Protección Civil de Villa de Pozos, que encontró el vehículo abandonado.
Posteriormente, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.
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Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde
Redacción
Personal de Protección Civil encontró el vehículo abandonado en el lugar.
Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde
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Personal de Protección Civil de Villa de Pozos acudió al sitio y encontró el vehículo abandonado tras el accidente.