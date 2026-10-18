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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Seguridad

Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde

Personal de Protección Civil encontró el vehículo abandonado en el lugar.

Por Redacción

Octubre 18, 2026 11:38 a.m.
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Volcadura de camioneta en carretera Ríoverde
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      Durante la madrugada de este domingo, se reportó la volcadura de una camioneta Ford Expedition que circulaba sobre la carretera Rioverde.

      Al llegar a la altura del Parque Industrial Colinas, el conductor perdió el control hacia su derecha, salió de la cinta asfáltica y volcó. Finalmente, la camioneta quedó en posición normal.

      Al sitio arribó personal de Protección Civil de Villa de Pozos, que encontró el vehículo abandonado.

      Posteriormente, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.

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      Personal de Protección Civil de Villa de Pozos acudió al sitio y encontró el vehículo abandonado tras el accidente.

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