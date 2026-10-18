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Carro le pega a camión en la Himno Nacional

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Carro le pega a camión en la Himno Nacional
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      Al circular por la avenida Himno Nacional, un automóvil chocó por alcance contra un camión urbano cuyo conductor se detenía para bajar y subir pasaje frente a la iglesia de San Juan de Guadalupe, no hubo lesionados en este hecho.

      El accidente se suscitó cerca de las ocho de la noche del viernes, en que el automóvil Volkswagen Gol de color gris, circulaba por la citada avenida en dirección al distribuidor Juárez.

      Cuando llegó frente a la iglesia, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma impactó de frente contra la parte posterior de un camión urbano, el número económico 2020 de la Ruta 10-Perimetral.

      Los daños materiales fueron de consideración, pero el carro se llevó la peor parte. Posteriormente, al sitio llegaron elementos de la Policía Vial Municipal para realizar el reporte de los hechos, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio ya que por suerte nadie resultó herido.

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