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Cartelera de la NFL para este domingo

Los partidos se transmitirán por canales como Nu9ve, Canal 5, DAZN y FOX en México.

Por El Universal

Octubre 18, 2026 11:22 a.m.
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Cartelera de la NFL para este domingo
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      Después de la victoria de los Broncos de Denver sobre los Seahawks de Seattle, este domingo continuará la actividad en la Semana 6 de la NFL.


      A continuación, te dejamos la agenda con los partidos que se jugarán este 18 de octubre.

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      Cabe destacar que dos partidos se transmitirán por la televisión abierta de México: Tampa Bay Buccaneers contra Pittsburgh Steelers y Kansas City Chiefs versus Los Angeles Chargers.

      ¿Qué partidos de la Semana 6 se transmitirán por televisión abierta?
      Domingo, 18 de octubre | Horarios en tiempo del centro de México.
      · Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el canal Nu9ve, ViX Premium y DAZN.
      · Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers | 14:25 horas | Transmisión por Canal 5, ViX Premium y DAZN.

      ¿Qué otros partidos se jugarán en la Semana 6 de la NFL?
      Domingo, 18 de octubre | Horarios en tiempo del centro de México.
      · Atlanta Falcons vs Chicago Bears | 11:00 horas | Transmisión por DAZN, FOX y FOX One.
      · New York Giants vs New Orleans Saints | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
      · Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
      · Indianápolis Colts vs Tennessee Titans | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
      · New England Patriots vs New York Jets | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.
      · Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | 11:00 horas | Transmisión por DAZN, FOX+ Y FOX One.
      · Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals | 14:05 horas | Transmisión por DAZN, FOX y FOX One.
      · Las Vegas Raiders vs Buffalo Bills | 14:25 horas | Transmisión por DAZN, FOX+ Y FOX One.
      · Green Bay Packers vs Dallas Cowboys | 18:20 horas | Transmisión por Disney+ Premium, ESPN y DAZN.

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