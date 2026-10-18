Cartelera de la NFL para este domingo

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Después de la victoria de los Broncos de Denver sobre los Seahawks de Seattle, este domingo continuará la actividad en la Semana 6 de la NFL.

A continuación, te dejamos la agenda con los partidos que se jugarán este 18 de octubre.

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Cabe destacar que dos partidos se transmitirán por la televisión abierta de México: Tampa Bay Buccaneers contra Pittsburgh Steelers y Kansas City Chiefs versus Los Angeles Chargers.¿Qué partidos de la Semana 6 se transmitirán por televisión abierta?Domingo, 18 de octubre | Horarios en tiempo del centro de México.· Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el canal Nu9ve, ViX Premium y DAZN.· Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers | 14:25 horas | Transmisión por Canal 5, ViX Premium y DAZN.¿Qué otros partidos se jugarán en la Semana 6 de la NFL?Domingo, 18 de octubre | Horarios en tiempo del centro de México.· Atlanta Falcons vs Chicago Bears | 11:00 horas | Transmisión por DAZN, FOX y FOX One.· New York Giants vs New Orleans Saints | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.· Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.· Indianápolis Colts vs Tennessee Titans | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.· New England Patriots vs New York Jets | 11:00 horas | Transmisión por DAZN.· Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | 11:00 horas | Transmisión por DAZN, FOX+ Y FOX One.· Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals | 14:05 horas | Transmisión por DAZN, FOX y FOX One.· Las Vegas Raiders vs Buffalo Bills | 14:25 horas | Transmisión por DAZN, FOX+ Y FOX One.· Green Bay Packers vs Dallas Cowboys | 18:20 horas | Transmisión por Disney+ Premium, ESPN y DAZN.