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Muere mujer al volcar su auto en el bulevar

Chocó contra un poste y una barda para quedar sobre su costado derecho

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Muere mujer al volcar su auto en el bulevar
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      Una conductora perdió la vida de manera trágica la madrugada de este sábado, luego de que el automóvil en que viajaba sufriera aparatosa volcadura cuando circulaba por el bulevar Rocha Cordero, a la altura de la colonia Juan Sarabia en dirección a Los Arbolitos.

      Fue cerca de las cuatro de la mañana, en que un automóvil Volkwagen Gol de color rojo, circulaba por el bulevar y al llegar al tramo comprendido entre el puente Arbolitos y el puente de la avenida Industrias, la conductora perdió el control del volante hacia su derecha para caer al desnivel de la lateral.

      Enseguida continuó con su trayectoria errática para finalmente terminar volcado sobre su lado derecho y chocó también con un poste de madera y la barda de un inmueble que ahí se localizan.

      Algunos testigos pidieron ayuda y al sitio arribaron los paramédicos, quienes atendieron a la mujer que conducía en el carro pero se determinó que ya había fallecido a consecuencia de los golpes que presentaba.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, aseguraron el área mientras que personal de la Vice Fiscalía General del Estado inician con el procesamiento de la escena para esclarecer el caso.

      El cuerpo de la mujer fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales. Asimismo, al carro se le trasladó a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias por parte del Ministerio Público.

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