Aidé Hernández y Arturo Reyna triunfan en la Carrera del Bicentenario

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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.— Con salida y meta frente al Planetario del Parque Tangamanga I, se llevó a cabo la carrera atlética "Un Legado a la Nación", organizada en coordinación con el Congreso del Estado con motivo del Bicentenario de la Constitución Política de San Luis Potosí de 1826.

En la prueba competitiva de 10 kilómetros, Aidé Laura Hernández Rivera obtuvo el primer lugar de la rama femenil con un tiempo de 46 minutos y 27 segundos. El segundo puesto fue para Esmeralda Ramos (48:57) y el tercero para María Margarita Pérez Contreras (49:57).

En la rama varonil, Arturo Israel Reyna conquistó el primer sitio al registrar 41 minutos y 46 segundos, seguido por Iván Ramos (41:50) y César Monreal (41:58). Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron estímulos económicos de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, respectivamente.

La jornada incluyó también recorridos de convivencia en distancias de 3 y 5 kilómetros.

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Al encuentro acudieron autoridades legislativas y deportivas, entre ellos Luis Fernando Gámez, presidente del Congreso del Estado; Dolores Elisa García Román, oficial mayor; Francisco Javier Serrano Altuzar, director del Inpode, y José Luis Mejía, director de los Parques Tangamanga.