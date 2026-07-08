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Cafre le pega a auto estacionado y se fuga

Por Redacción

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Cafre le pega a auto estacionado y se fuga
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      Destrozado de la parte posterior terminó un automóvil luego de haber sido chocado por un vehículo desconocido cuando estaba estacionado en la avenida Muñoz, el conductor responsable se dio a la fuga y se desconocen las características.

      El hecho tuvo lugar cerca de las diez de la noche del lunes, en que se reportó que un automóvil color negro había sido impactado en la parte posterior cuando estaba estacionado frente al número 470 de la avenida Muñoz, entre la Segunda Privada de Muñoz y Agustín Vera, en el Barrio de Tequis.

      El propietario del carro salió de su domicilio y al darse cuenta pidió auxilio pero el conductor responsable se había dado a la fuga y se ignoran las características de la unidad que traía, aunque ya se revisan las cámaras de vigilancia de la zona para obtener algunas pistas.

      Por el fuerte golpe recibido, el automóvil afectado fue proyectado sobre la banqueta y quedó destrozado de la parte trasera, en tanto que el conductor del otro vehículo se daba a la fuga para no hacerse cargo de los daños.

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      A tomar conocimiento del hecho al lugar acudieron policías municipales y recomendaron al propietario que formalizara su denuncia ante el Ministerio Público a fin de que se realizaran las investigaciones sobre el responsable y se proceda de acuerdo a la ley.

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