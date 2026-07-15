Aumentan accidentes con gente "prensada"

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Los accidentes carreteros de alto impacto con personas prensadas registraron un incremento superior al 20 por ciento en los últimos días en San Luis Potosí, informó el subdelegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Aarón Cerecero Sánchez, quien atribuyó el aumento a las lluvias y los deslaves registrados en distintos tramos

de la entidad.

Impacto de las lluvias y deslaves en accidentes carreteros

Al ser cuestionado sobre el comportamiento de las atenciones durante la temporada vacacional, el subdelegado señaló que aunque la institución aún revisa las estadísticas relacionadas con accidentes ocurridos en el hogar, particularmente aquellos que involucran a niñas y niños, hasta el momento el mayor incremento se ha concentrado en los percances carreteros.

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Cerecero Sánchez explicó que las condiciones provocadas por las lluvias han influido en el aumento de este tipo de emergencias, al generar riesgos adicionales para quienes transitan por las carreteras del estado.

Monitoreo y atención de emergencias en la zona de Rioverde

Indicó que los deslaves registrados en diversos puntos también han complicado la circulación y favorecido la ocurrencia de accidentes.

Precisó que durante la semana pasada la Cruz Roja brindó múltiples atenciones en la zona de Rioverde, principalmente sobre la carretera libre, donde se registró un número importante de percances derivados de las condiciones climáticas que prevalecieron en la región.

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El subdelegado agregó que la Cruz Roja continuará con el monitoreo de las emergencias durante el periodo vacacional y, una vez concluida la revisión de sus registros estadísticos, contará con información sobre la incidencia de accidentes en el hogar, especialmente aquellos que involucren a menores de edad.