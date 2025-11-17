Camioneta se sale del camino y cae a desnivel
TAMUÍN.- Una camioneta se salió del camino, cayó a un desnivel y terminó chocando contra un árbol, sobre la carretera libre Valles–Tampico.
El percance habría ocurrido durante la madrugada de este domingo; sin embargo, fue hasta después del amanecer cuando las autoridades localizaron la unidad accidentada, una Ford Lobo, cabina y media.
La camioneta estaba en un desnivel, en el tramo La Fortaleza–Tamuín, sin que se encontrara a alguna persona en el interior o en los alrededores. No se descarta que el conductor haya resultado lesionado y se retirara por sus propios medios.
Al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín y efectivos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ya son cuatro las víctimas mortales de fuerte accidente
Redacción
Se trató de un matrimonio y sus dos hijas, el presunto responsable fue detenido
Capturan en Soledad a un objetivo prioritario
Redacción
El sujeto es reincidente de distintos ilícitos y tiene órdenes de arresto