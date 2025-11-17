logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camioneta se sale del camino y cae a desnivel

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta se sale del camino y cae a desnivel

TAMUÍN.- Una camioneta se salió del camino, cayó a un desnivel y terminó chocando contra un árbol, sobre la carretera libre Valles–Tampico.

El percance habría ocurrido durante la madrugada de este domingo; sin embargo, fue hasta después del amanecer cuando las autoridades localizaron la unidad accidentada, una Ford Lobo, cabina y media.

La camioneta estaba en un desnivel, en el tramo La Fortaleza–Tamuín, sin que se encontrara a alguna persona en el interior o en los alrededores. No se descarta que el conductor haya resultado lesionado y se retirara por sus propios medios.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín y efectivos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ya son cuatro las víctimas mortales de fuerte accidente
Ya son cuatro las víctimas mortales de fuerte accidente

Ya son cuatro las víctimas mortales de fuerte accidente

SLP

Redacción

Se trató de un matrimonio y sus dos hijas, el presunto responsable fue detenido

Capturan en Soledad a un objetivo prioritario
Capturan en Soledad a un objetivo prioritario

Capturan en Soledad a un objetivo prioritario

SLP

Redacción

El sujeto es reincidente de distintos ilícitos y tiene órdenes de arresto

Controlan incendio en cerro de Ahualulco
Controlan incendio en cerro de Ahualulco

Controlan incendio en cerro de Ahualulco

SLP

Redacción

Autobús choca contra camioneta de turismo
Autobús choca contra camioneta de turismo

Autobús choca contra camioneta de turismo

SLP

Redacción