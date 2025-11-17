Camioneta se sale del camino y cae a desnivel

TAMUÍN.- Una camioneta se salió del camino, cayó a un desnivel y terminó chocando contra un árbol, sobre la carretera libre Valles–Tampico.

El percance habría ocurrido durante la madrugada de este domingo; sin embargo, fue hasta después del amanecer cuando las autoridades localizaron la unidad accidentada, una Ford Lobo, cabina y media.

La camioneta estaba en un desnivel, en el tramo La Fortaleza–Tamuín, sin que se encontrara a alguna persona en el interior o en los alrededores. No se descarta que el conductor haya resultado lesionado y se retirara por sus propios medios.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín y efectivos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí