Seguridad

Autobús choca contra camioneta de turismo

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Autobús choca contra camioneta de turismo

CIUDAD VALLES.- Un choque entre un autobús urbano y una camioneta que trasladaba turistas se registró la mañana de este domingo en la zona centro de Ciudad Valles.

El conductor de una camioneta tipo panel, marca Volkswagen y color blanco, se disponía a salir de la ciudad para llevar a un grupo de turistas a un paraje. Sin embargo, al circular por la calle Comonfort y llegar al cruce con la calle Madero, no realizó el alto correspondiente y se atravesó al paso del autobús urbano número 49, de la ruta Ecocentralita–El Carmen. El operador del autobús no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la camioneta.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al sitio y revisaron a tres personas, quienes únicamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance, y se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo, pues la camioneta de turismo contaba con seguro.

