Camioneta vuelca en el Circuito Potosí

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta vuelca en el Circuito Potosí

Únicamente daños materiales se registraron en una volcadura de una camioneta Nissan en el Circuito Potosí próximo a la Avenida San Pedro y con dirección al entronque con carretera a Rioverde.

El reporte fue este miércoles a las 06:30 de la mañana, cuando el conductor de la camioneta circulaba sobre la lateral, pero chocó con la guarnición de su lado derecho. Después, volcó sobre su lado izquierdo y quedó obstruyendo el carril.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso para el retiro del vehículo.

