Recupera la GCE tres unidades hurtadas

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Nos colocamos como una de las entidades con mejores condiciones de seguridad, derivado de los trabajos permanentes de nuestras autoridades preventivas, esto da como resultado un Potosí sin límites.

En diferentes reportes de seguridad, tres unidades con reporte de robo, fueron aseguradas por la Guardia Civil Estatal, en dos casos, se detuvo a los presuntos responsables. El primer hecho ocurrió en la colonia Ferrocarrilera, donde efectivos estatales auxiliaron a una persona con discapacidad motriz, en una acción inmediata localizaron su vehículo de desplazamiento, mismo que había sido hurtado en la colonia Abastos.

Julio “N” de 22 años fue detenido en la colonia Satélite, luego de que se le asegurara una motocicleta marca Italika, modelo 2023, que tenía reporte de robo en esta misma colonia; otra motocicleta fue asegurada en la colonia Milpillas, en donde resultó detenido Jorge “N” de 30 años, tras no comprobar ser dueño de esta, que tenía reporte de robo en Celaya, Guanajuato.

