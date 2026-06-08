Capturan a cuatro narcos en diferentes municipios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Fueron aseguradas más de cien dosis de drogas y armas, tras la captura de cinco narcomenudistas por parte de la Guardia Civil Estatal, en diferentes intervenciones en el interior del estado.

Se trata de cuatro personas adultas y un adolescente, por su probable participación en delitos contra la salud. Además se les confiscaron una unidad vehicular y otros objetos.

En una primera acción desarrollada en Rioverde, personal de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con autoridades federales, detuvo a Christian Eduardo "N", de 28 años de edad, a quien se le aseguraron 150 dosis de marihuana, dosis de "cristal" y cocaína, así como dinero en efectivo.

En otra acción, derivada de trabajos de inteligencia realizados en la Zona Industrial de la capital potosina, agentes estatales detuvieron a José Alejandro "N", de 30 años de edad; Efraín "N", de 48 años; y a un adolescente de 17 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de "cristal", una camioneta Dodge Ram, una réplica de arma tipo revólver y seis cartuchos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, en Villa de Reyes, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Ricardo "N", de 33 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", así como envoltorios con marihuana.

Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones, fortaleciendo las acciones de prevención, inteligencia y vigilancia para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.