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Seguridad

Capturan a cuatro narcos en diferentes municipios

En Rioverde, a un solo sujeto se le aseguraron 150 dosis de marihuana, cristal y cocaína

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a cuatro narcos en diferentes municipios
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      Fueron aseguradas más de cien dosis de drogas y armas, tras la captura de cinco narcomenudistas por parte de la Guardia Civil Estatal, en diferentes intervenciones en el interior del estado. 

      Se trata de cuatro personas adultas y un adolescente, por su probable participación en delitos contra la salud. Además se les confiscaron una unidad vehicular y otros objetos.

      En una primera acción desarrollada en Rioverde, personal de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con autoridades federales, detuvo a Christian Eduardo "N", de 28 años de edad, a quien se le aseguraron 150 dosis de marihuana, dosis de "cristal" y cocaína, así como dinero en efectivo.

      En otra acción, derivada de trabajos de inteligencia realizados en la Zona Industrial de la capital potosina, agentes estatales detuvieron a José Alejandro "N", de 30 años de edad; Efraín "N", de 48 años; y a un adolescente de 17 años, a quienes se les aseguraron diversas dosis de "cristal", una camioneta Dodge Ram, una réplica de arma tipo revólver y seis cartuchos.

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      Finalmente, en Villa de Reyes, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Ricardo "N", de 33 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de "cristal", así como envoltorios con marihuana.

      Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones, fortaleciendo las acciones de prevención, inteligencia y vigilancia para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.

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