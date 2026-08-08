Capturan a dos sujetos con cristal y marihuana

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En operativos que desarrolla la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos personas por su probable participación en delitos contra la salud, en acciones realizadas en la capital potosina y Ciudad Valles.

La primera intervención se efectuó en el fraccionamiento Real del Potosí, en la capital del estado, donde fue detenido José "N", de 29 años de edad, a quien se le aseguraron 50 bolsitas de marihuana y más de 30 dosis de "cristal".

En una segunda acción, en el municipio de Ciudad Valles, fue detenido Eduardo "N", de 26 años, en posesión de unas 40 bolsitas de marihuana y 15 artefactos conocidos como "ponchallantas", utilizados por los delincuentes para dañar patrullas policiales durante persecuciones.

Los dos detenidos, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por presuntos delitos contra la salud y posesión de los ponchallantas, a fin de que se le determine su situación jurídica conforme a derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí