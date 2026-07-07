Capturan a más presuntos vendedores de drogas

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En diferentes hechos, cinco presuntos generadores de incidencia delictiva fueron capturados por la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, que además incautaron diversas dosis de droga y otros indicios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

En una primera intervención en la capital, oficiales estatales detuvieron a Mario "N", de 29 años de edad, y Laura "N", de 39 años, a quienes les aseguraron decenas de dosis de "cristal" y una motocicleta, mientras que en otra intervención detuvieron a César "N", de 19 años, y Carlos "N", de 23, con más dosis de "cristal" y un arma de fuego.

Por otra parte, en el municipio de Charcas, agentes estatales detuvieron a Israel "N", de 33 años de edad, tras asegurarle diversas dosis de narcóticos. Finalmente, en Ciudad del Maíz, durante operativos de vigilancia fueron aseguradas dosis de marihuana y "cristal", además de dos artefactos conocidos como "ponchallantas".

Las personas detenidas y los demás indicios, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantiene acciones permanentes de inteligencia, prevención y coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.