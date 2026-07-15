Capturan a par de objetivos prioritarios

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En distintos hechos, dos objetivos prioritarios, presuntamente vinculados con delitos patrimoniales y contra la salud, fueron detenidos en las últimas horas por elementos de la Guardia Civil Estatal.

En una primera acción, agentes estatales detuvieron a Erick "N", de 37 años de edad, quien fue identificado como presunto responsable de defraudar a personas mediante la venta de vehículos a través de redes sociales y que, de acuerdo con información de inteligencia, podría estar relacionado con la comercialización de vehículos con reporte de robo o con alteraciones en sus medios de identificación.

Dentro del informe policial, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención durante la compraventa de vehículos, a través de la verificación en el REPUVE. Además recomendaron evitar entregar anticipos o el vehículo sin confirmar el pago; y realizar las transacciones en lugares seguros, como instituciones bancarias o zonas cercanas a instalaciones policiales, así como comprobar que la identidad del vendedor coincida con la documentación oficial del automotor.

En una segunda intervención, en la colonia Tepeyac, de la capital, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Mario "N", de 25 años, por presuntos delitos contra la salud y que, de acuerdo con información preliminar, podría estar relacionado con robos con violencia a tiendas de conveniencia ubicadas en la zona sur de la ciudad. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen su situación legal conforme a derecho.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró fortalecer las labores de inteligencia, la atención a denuncias ciudadanas y las acciones preventivas para combatir los delitos.