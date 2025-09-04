Capturan a presuntos asaltantes en flagrancia

Gracias a la rápida intervención de agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, dos sujetos señalados como presuntos asaltantes fueron detenidos en la colonia Ciudad Real, después de ser señalados por una mujer, de haber sido quienes, supuestamente, la despojaron de sus pertenencias con violencia.

Durante un recorrido que realizaban los agentes en la avenida Santo Tomás de la colonia Santo Tomás, se acercó una mujer, quien reportó a dos sujetos por dañarla al hurtarle sus pertenencias y portar un arma de fuego, mismos que fueron localizados en la calle Candia de la colonia Ciudad Real, y reconocidos plenamente por la afectada.

Los detenidos fueron identificados como Carlos „N“ e Iván „N“, ambos de 23 años, asegurándoles dos armas de juguete, una bolsa con polvo similar a la droga conocida como “cristal“ y 600 pesos en efectivo.

Además, a los sujetos se les aseguró una billetera que resultó ser de un hombre adulto mayor, habitante de la capital potosina, quien también identificó al par de supuestos asaltantes, como quienes se la habrían arrebatado, junto a una bicicleta. Las pertenencias le fueron devueltas en la comandancia municipal.

Los detenidos, junto con lo recuperado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir el proceso correspondiente.