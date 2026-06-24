Capturan a seis vendedores de droga

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En distintos operativos, un total de seis supuestos distribuidores de drogas resultaron detenidos, por su probable participación en delitos contra la salud. Los aseguramientos fueron realizados por la Guardia Civil Estatal.

El primer hecho fue en la capital potosina, en la colonia Simón Díaz, donde la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI) detuvo a José "N", de 40 años, y a Alejandro "N", de 30 años, originario de Chihuahua, con dosis de "cristal" y un arma blanca, mientras que al oriente se aseguró a Karla "N", de 36 años, y a Eliutd "N", de 26 años, con dosis de marihuana y "cristal".

En el municipio de Santa María del Río, se detuvo a Diego "N", de 39 años, y a Oscar "N", de 34 años, con dosis de "cristal" y marihuana, así como dinero en efectivo. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal conforme a derecho.

De acuerdo con el informe de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la corporación fortalece los trabajos de inteligencia, prevención y vigilancia en coordinación con las instancias federales y municipales.

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