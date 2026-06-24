logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a seis vendedores de droga

Por Redacción

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a seis vendedores de droga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En distintos operativos, un total de seis supuestos distribuidores de drogas resultaron detenidos, por su probable participación en delitos contra la salud. Los aseguramientos fueron realizados por la Guardia Civil Estatal.

      El primer hecho fue en la capital potosina, en la colonia Simón Díaz, donde la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI) detuvo a José "N", de 40 años, y a Alejandro "N", de 30 años, originario de Chihuahua, con dosis de "cristal" y un arma blanca, mientras que al oriente se aseguró a Karla "N", de 36 años, y a Eliutd "N", de 26 años, con dosis de marihuana y "cristal".

      En el municipio de Santa María del Río, se detuvo a Diego "N", de 39 años, y a Oscar "N", de 34 años, con dosis de "cristal" y marihuana, así como dinero en efectivo. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal conforme a derecho.

      De acuerdo con el informe de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la corporación fortalece los trabajos de inteligencia, prevención y vigilancia en coordinación con las instancias federales y municipales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fotos | Choque de camionetas en Ébano deja dos lesionados
        Fotos | Choque de camionetas en Ébano deja dos lesionados

        Fotos | Choque de camionetas en Ébano deja dos lesionados

        SLP

        Huasteca Hoy

        Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias atendieron a los ocupantes y trasladaron a dos al hospital.

        Tras cateo en Soledad, aseguran 13 vehículos robados
        Tras cateo en Soledad, aseguran 13 vehículos robados

        Tras cateo en Soledad, aseguran 13 vehículos robados

        SLP

        Redacción

        La diligencia fue en la colonia San Rafael y había unidades con reporte vigente y con alteraciones para identificación

        Detiene Guardia Civil Estatal a 40 personas en 24 horas
        Detiene Guardia Civil Estatal a 40 personas en 24 horas

        Detiene Guardia Civil Estatal a 40 personas en 24 horas

        SLP

        Redacción

        Durante las acciones fueron asegurados 399 gramos de marihuana

        Chocan un compacto en distribuidor Benito Juárez
        Chocan un compacto en distribuidor Benito Juárez

        Chocan un compacto en distribuidor Benito Juárez

        SLP

        Redacción

        El vehículo impactó muros de contención y obstruyó el carril izquierdo