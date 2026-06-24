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Capturan hombre por secuestro y violación de una menor

Por Redacción

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Capturan hombre por secuestro y violación de una menor
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      Una adolescente fue privada de su libertad y violada presuntamente por José Martín "N", quien ha sido aprehendido en las últimas horas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

       La detención se realizó en la localidad de El Zapotillo, perteneciente al municipio de Villa Hidalgo. En ese lugar, los elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a José Martín "N", señalado por su probable intervención en los delitos de robo de infante y violación específica agravada, en hechos denunciados en agravio de una adolescente de identidad reservada, y ejecutaron el mandamiento judicial.

      La orden de aprehensión fue librada por un Juez de Control. Posteriormente, la instrucción fue remitida para su ejecución por conducto de la Delegación Regional Segunda de la FGE.

      Tras el aseguramiento del señalado, se generó el Registro Nacional de Detenciones correspondiente y el detenido fue trasladado para la certificación médica de ley, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones penales.

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      Finalmente, el imputado fue conducido al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, en la capital potosina, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica. 

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