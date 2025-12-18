logo pulso
'Carambola' frente a Sendero deja cuantiosos daños

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 10:07 a.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales de consideración se registraron en un choque de tres vehículos sobre carriles centrales de la carretera 57, a la altura de la Plaza Sendero, con dirección a Villa de Pozos. 

Los hechos se suscitaron cerca de las 09:30 de la mañana, donde se vieron involucrados los conductores de un VW Pointer que impactó por alcance a un KIA, proyectándolo contra otro automóvil de la misma marca, pero de color rojo.

No se reportaron heridos, por lo que peritos de la SSPC municipal, únicamente tomaron conocimiento del accidente.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso  

