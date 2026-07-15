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Carro se impacta contra contención en el Distribuidor Juárez

Por Redacción

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Carro se impacta contra contención en el Distribuidor Juárez
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      Al circular sobre el tercer nivel del distribuidor, un automóvil se impactó contra la contención sufriendo fuertes daños materiales en un costado, a causa de ello la vía tuvo que ser cerrada pero por suerte no hubo personas lesionadas.

      El accidente se reportó antes de las ocho de la mañana de este martes, en que un automóvil Chevrolet Aveo de color gris, circulaba inicialmente por la avenida Salvador Nava Martínez.

      Al llegar al distribuidor Juárez el auto ascendió hacia la parte superior y al llegar al ramal hacia carretera a Rioverde, el conductor se descontroló hacia su lado izquierdo y de esta forma chocó contra el muro de contención para finalmente detenerse.

      En el lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Vial Municipal, que procedieron a realizar el cierre de la circulación en esa parte del distribuidor mientras el carro era retirado con una grúa para iniciar las diligencias legales. 

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