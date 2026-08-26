Choca dos veces al intentar huir y termina hospitalizado
El conductor fue hallado inconsciente dentro de su automóvil; presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol
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CIUDAD VALLES.- Un conductor de 29 años resultó lesionado después de chocar contra dos vehículos, presuntamente cuando intentaba escapar del lugar del primer percance.
Los hechos ocurrieron la noche del martes en la calle Plata, de la colonia Lázaro Cárdenas, donde paramédicos de la Cruz Roja encontraron inconsciente a Vicente "N", vecino del fraccionamiento Infonavit 2, dentro de un Chevrolet Cavalier blanco.
De acuerdo con la información recabada, el hombre, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, chocó inicialmente contra un vehículo y continuó su marcha. El conductor afectado lo persiguió.
Durante la huida, Vicente habría perdido el control del volante y se impactó contra otro automóvil que se encontraba estacionado. La fuerza del golpe proyectó esta unidad contra un poste.
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Aunque aparentemente no presentaba lesiones de gravedad, el conductor permanecía inconsciente o dormido, por lo que fue trasladado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y pusieron los vehículos involucrados a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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