Sorprenden a seis en posesión de drogas

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Durante recorridos de vigilancia, seis personas fueron detenidas por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.

Las primeras detenciones se realizaron en las colonias Privadas Santa Fe y San Felipe, donde fueron detectados Valentina "N", de 27 años y Gerardo "N", de 45 años, cometiendo faltas administrativas y durante su inspección se les localizó dosis de metanfetaminas.

De igual manera, a partir de la atención a distintos reportes ciudadanos por personas alterando el orden público en las colonias Valle de la Palma, Bugambilias, La Constancia y San Rafael, fueron detenidos Missael "N", de 18 años; Rubén "N", de 25 años; José "N", de 25 años; Gabriel "N", de 25 años, por posesión de marihuana.

Después de sus respectivas certificaciones médicas, todas estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias encontradas.

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