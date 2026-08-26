Tras las rejas, un presunto huachicolero
El imputado transportaba por la Valles-Tampico al menos 200 litros de combustible ilegal
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Un sujeto, investigado por transportar combustible ilegal, fue vinculado a proceso, luego de haber sido detenido en la carretera Valles-Tampico.
Durante las últimas horas, la Fiscalía General de la República obtuvo dicha resolución en contra de Emmanuel "N", quien es señalado por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
De acuerdo con las diligencias, Emmanuel fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando transitaba por la carretera a El Palmar/Avila Camacho, cerca del entronque con la carretera Federal 70, tramo Ciudad Valles-Tampico. En el lugar le aseguraron 14 garrafas de 20 litros y cuatro tambos de 200 litros casi llenos con hidrocarburo.
La Fiscalía Especializada de Control Regional, a través del agente del Ministerio Público de la Federación, aportó sólidos datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso, impuso medidas cautelares y otorgó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
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La corporación dejó claro que al imputado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
La Fiscalía General de la República (FGR) invitó a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año.
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