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Listo, personal del Conafe para el regreso a clases

Por Carmen Hernández

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Listo, personal del Conafe para el regreso a clases
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      RIOVERDE.- Este próximo lunes inician las clases de alumnos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), según dio a conocer el coordinador Victor Nava Luna.  Explicó el coordinador que este próximo 31 de agosto 183 instructores comunitarios arrancarán los servicios de educación inicial y Básica Comunitaria en los municipios de la Zona Media. 

      Entre los municipios beneficiados con el Programa de Educación son: Ciudad Fernández, Villa Juárez, Cerritos, San Ciro de Acosta, Rioverde y unas comunidades de Santa María del Río. 

       Mencionó Nava Luna que se busca acercar la educación desde preescolar y primaria, para que ningún niño se quede sin estudiar.

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