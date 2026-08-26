Listo, personal del Conafe para el regreso a clases

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RIOVERDE.- Este próximo lunes inician las clases de alumnos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), según dio a conocer el coordinador Victor Nava Luna. Explicó el coordinador que este próximo 31 de agosto 183 instructores comunitarios arrancarán los servicios de educación inicial y Básica Comunitaria en los municipios de la Zona Media.

Entre los municipios beneficiados con el Programa de Educación son: Ciudad Fernández, Villa Juárez, Cerritos, San Ciro de Acosta, Rioverde y unas comunidades de Santa María del Río.

Mencionó Nava Luna que se busca acercar la educación desde preescolar y primaria, para que ningún niño se quede sin estudiar.