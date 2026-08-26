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Calor y lluvias marcarán el miércoles en SLP

La Huasteca llegará hasta los 39 grados, mientras que en la Zona Media y esa región se esperan lluvias por la tarde

Por Redacción

Agosto 26, 2026 06:59 a.m.
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Calor y lluvias marcarán el miércoles en SLP
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      El calor seguirá presente este miércoles en San Luis Potosí, aunque la jornada también tendrá lluvias y tormentas puntuales por la tarde, principalmente en la Zona Media y la Huasteca.

       

      La diferencia de temperaturas será marcada entre las regiones del estado. Mientras en la Huasteca se alcanzarán hasta 39 grados Celsius, en la Zona Centro la máxima será de alrededor de 28 grados.

      En la Zona Media se pronostica una máxima de 33 grados y una mínima de 20, además de lluvias puntuales durante la tarde. Para la Huasteca, el termómetro oscilará entre los 23 y 39 grados, con condiciones similares de precipitación.

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      El Altiplano tendrá una máxima de 32 grados y mínima de 15, con temperaturas más bajas en las partes altas. En esta región también se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

      En la Zona Centro, la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 13. El viento soplará principalmente del este y podría alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

      Viento y cambios por la tarde

      Además de las lluvias, las condiciones de viento podrían hacerse más notorias durante la tarde y noche, especialmente en zonas serranas.

      Las partes altas de las distintas regiones tendrán temperaturas considerablemente menores que las zonas bajas, por lo que el comportamiento del clima será distinto dependiendo de la zona del estado.

      Para este miércoles, el escenario será entonces de calor durante el día, pero con posibilidad de lluvia y tormentas por la tarde, particularmente en la Zona Media y la Huasteca.

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