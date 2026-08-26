Preparan programa de Justicia Itinerante

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RIOVERDE.- Programa de Itinerancia de la Procuraduría Agraria se llevará este próximo 24 de septiembre en el Salón Ejidal de El Jabalí, por lo que se atenderán 30 juicios sucesorios, aún se pueden integrar expedientes, dijo el residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media, Javier Gallegos Oliva.

Explicó que la jornada se realizará este próximo 24 de septiembre a las 10:00 de la mañana en el Salón Ejidal del Jabalí, e hizo hincapié que se atenderán juicios sucesorios. Señaló que las personas interesadas aún pueden acudir a la Procuraduría Agraria para integrar los expedientes; también hizo un llamado a a los ejidatarios para que se acerquen y poder levantar las listas de sucesión, finalizó el funcionario municipal.