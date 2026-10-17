Chocan camioneta y taxi en el río Santiago
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Una camioneta y un taxi protagonizaron un aparatoso choque cuando circulaban por el río Santiago, presentaron daños materiales de consideración pero por suerte no hubo personas lesionadas.
El percance se suscitó al mediodía de este viernes cuando una camioneta GM de color blanco, circulaba por el bulevar con dirección de la carretera a Matehuala hacia Morales.
A la altura del puente Damián Carmona, la camioneta chocó por alcance contra el taxi número económico 1330, que en esos momentos circulaba por ahí en la misma dirección.
Ante el impacto, ambos vehículos quedaron obstruyendo la circulación y el tráfico se hizo lento en ese tramo del bulevar del río Santiago.
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Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para atender a los ocupantes de los vehículos, se les revisó pero determinaron que por suerte no presentaban golpes que ameritaran traslado al hospital.
Asimismo, al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos quienes toman conocimiento del accidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños materiales a través de sus aseguradoras.
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