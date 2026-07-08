Chocan cuatro vehículos en el Libramiento Poniente

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Cuatro automóviles participaron en un accidente vial registrado en el Libramiento Poniente, en donde pos suerte no se registraron personas lesionadas aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas de este martes en el mencionado libramiento, a la altura de la colonia Lomas Cuarta Sección, en donde tomaron parte un automóvil KIA color blanco, dos automóviles Seat, uno blanco y otro gris, así como otro carro Toyota blanco.

El impacto se dio entre los cuatro vehículos, que presentaron daños considerables aunque no se reportaron lesionados y al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes toman conocimiento del accidente.

Se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras a fin de que el caso no pasara a mayores ya que afortunadamente no hubo heridos.

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