Chocan dos camionetas en Santos Degollado y Avanzada
Esta mañana se registró un choque entre dos camioneta en la avenida Santos Degollado y la calle Avanzada donde solo se registraron daños.
El reporte cerca de las 09:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta GMC doble cabina circulaba sobre avenida Santos Degollado con dirección a Himno Nacional, pero al llegar a Avanzada es impactada por un una camioneta Volkswagen.
Sólo se reportan daños materiales y ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo a través de sus compañías aseguradoras.
Chocan carro y camión urbano en la Popular
En la colonia Popular un camión urbano y un automóvil particular participaron en un accidente vial, en el que por suerte nadie resultó lesionado aunque el carro se llevó la peor parte respecto a los d...
