logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fotogalería

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan dos camionetas en Santos Degollado y Avanzada

Por Redacción

Febrero 20, 2026 10:05 a.m.
A
Chocan dos camionetas en Santos Degollado y Avanzada

Esta mañana se registró un choque entre dos camioneta en la avenida Santos Degollado y la calle Avanzada donde solo se registraron daños.

El reporte cerca de las 09:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta GMC doble cabina circulaba sobre avenida Santos Degollado con dirección a Himno Nacional, pero al llegar a Avanzada es impactada por un una camioneta Volkswagen.

Sólo se reportan daños materiales y ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo a través de sus compañías aseguradoras.

LEA TAMBIÉN

Chocan carro y camión urbano en la Popular

En la colonia Popular un camión urbano y un automóvil particular participaron en un accidente vial, en el que por suerte nadie resultó lesionado aunque el carro se llevó la peor parte respecto a los d...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan dos camionetas en Santos Degollado y Avanzada
Chocan dos camionetas en Santos Degollado y Avanzada

Chocan dos camionetas en Santos Degollado y Avanzada

SLP

Redacción

Video | Arde camión de personal en avenida San Pedro
Video | Arde camión de personal en avenida San Pedro

Video | Arde camión de personal en avenida San Pedro

SLP

Redacción

El incendio ocurrió durante la madrugada a la altura de Los Arcos; no se reportan personas lesionadas

Ejecutan a hombre en su auto en Soledad
Ejecutan a hombre en su auto en Soledad

Ejecutan a hombre en su auto en Soledad

SLP

Redacción

La víctima fue atacada cuando llegaba a su domicilio en la segunda privada de Independencia; murió en el lugar

Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57
Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57

Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57

SLP

Redacción

El conductor perdió el control del volante y la unidad chocó contra un poste