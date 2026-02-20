Chocan dos camionetas en Santos Degollado y Avanzada

Esta mañana se registró un choque entre dos camioneta en la avenida Santos Degollado y la calle Avanzada donde solo se registraron daños.

El reporte cerca de las 09:00 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta GMC doble cabina circulaba sobre avenida Santos Degollado con dirección a Himno Nacional, pero al llegar a Avanzada es impactada por un una camioneta Volkswagen.

Sólo se reportan daños materiales y ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo a través de sus compañías aseguradoras.

