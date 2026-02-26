Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos

CIUDAD VALLES.– Dos jóvenes resultaron lesionados la noche de este miércoles luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra una camioneta que les cerró el paso en la colonia Porvenir.

El accidente ocurrió sobre la calle Frontera, entre avenida Ejército Mexicano y Arquitecto Antonio Medina, a un costado de la maquiladora Uniformes San Luis.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de una camioneta GMC roja, modelo atrasado, circulaba por la calle Frontera con dirección de la colonia Porvenir hacia Altavista. Antes de llegar al cruce con Ejército Mexicano, intentó dar vuelta a la izquierda para ingresar a una gasolinera.

En ese momento se atravesó al paso de una motocicleta Honda, manejada por un joven de 21 años, quien iba acompañado de una adolescente estudiante del CBTIS 46. El motociclista no alcanzó a frenar y se impactó contra un costado de la unidad.

Ambos ocupantes de la moto sufrieron lesiones leves. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a la clínica del IMSS para su valoración médica.

En el lugar permaneció la madre del motociclista, quien dialogó con el conductor de la camioneta para tratar de llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados.