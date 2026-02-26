logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos

El conductor de una GMC intentó ingresar a una gasolinera y se atravesó al paso de la motocicleta

Por Huasteca Hoy

Febrero 26, 2026 07:36 a.m.
A
Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos

CIUDAD VALLES.– Dos jóvenes resultaron lesionados la noche de este miércoles luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra una camioneta que les cerró el paso en la colonia Porvenir.

El accidente ocurrió sobre la calle Frontera, entre avenida Ejército Mexicano y Arquitecto Antonio Medina, a un costado de la maquiladora Uniformes San Luis.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de una camioneta GMC roja, modelo atrasado, circulaba por la calle Frontera con dirección de la colonia Porvenir hacia Altavista. Antes de llegar al cruce con Ejército Mexicano, intentó dar vuelta a la izquierda para ingresar a una gasolinera.

En ese momento se atravesó al paso de una motocicleta Honda, manejada por un joven de 21 años, quien iba acompañado de una adolescente estudiante del CBTIS 46. El motociclista no alcanzó a frenar y se impactó contra un costado de la unidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ambos ocupantes de la moto sufrieron lesiones leves. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a la clínica del IMSS para su valoración médica.

En el lugar permaneció la madre del motociclista, quien dialogó con el conductor de la camioneta para tratar de llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos
Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos

Chocan moto y camioneta en la Porvenir; dos jóvenes heridos

SLP

Huasteca Hoy

El conductor de una GMC intentó ingresar a una gasolinera y se atravesó al paso de la motocicleta

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Redacción

En el año recién terminado se documentaron un total de 178 asesinatos, frente a 306 registrados durante el 2024 en SLP, hubo una baja del 42%; del total 158 fueron hombres y en 20 casos mujeres

Encarcelados por robo, amenazas y allanamiento
Encarcelados por robo, amenazas y allanamiento

Encarcelados por robo, amenazas y allanamiento

SLP

Redacción

Apresa a una pareja por lesiones mutuas
Apresa a una pareja por lesiones mutuas

Apresa a una pareja por lesiones mutuas

SLP

Redacción