Chofer estrella su tráiler en cerro de Libramiento

Un trailero se quedó dormido y al salir del camino se estrelló contra un cerro.

El reporte del accidente fue a las primeras horas de este viernes en el Libramiento oriente, donde el chofer de la pesada unidad circulaba en dirección del cruce de la carretera a Guadalajara (80) a San Luis Potosí.

Al llegar al tramo de la caseta de cobro, el conductor pierde el control hacia su izquierda, saliéndose de la cinta asfáltica para impactar contra el cerro.

El conductor solo resultó con golpes leves, según se informa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí