Choque de camionetas en Ébano deja dos heridos

El accidente ocurrió en la comunidad de Pujal Coy

Por Huasteca Hoy

Febrero 06, 2026 11:31 a.m.
Ébano.- Cerca del acceso al ejido Pujal Coy ocurrió un choque entre tres vehículos, dejando como saldo a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

La noche del pasado jueves, una camioneta chocó contra la parte trasera de una camioneta Ford Escape verde, con placas de San Luis Potosí, y la proyectó contra una camioneta Nissan blanca de caja cerrada.

El percance sucedió en el kilómetro 66, tramo Tamuín–Ébano, y debido al fuerte impacto resultó lesionada una mujer que viajaba de copiloto en la camioneta Escape, así como el conductor de la Nissan.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) les brindaron auxilio, y fue necesario su traslado a un hospital, aunque aparentemente las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, el caso sería turnado a la Fiscalía General del Estado, ya que no hubo un acuerdo entre los involucrados.

