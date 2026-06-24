Choque entre camionetas deja lesionados
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ÉBANO.- Dos camionetas colisionaron en la carretera federal Tampico-Ciudad Valles; los ocupantes resultaron lesionados.
El percance ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro 72 de la carretera federal número 70, saliendo de Ébano hacia Tamuín, a la altura del rancho Los Pinos. Según testigos, el conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca, perdió el control del volante, cruzó carril contrario y colisionó con una camioneta Ford Ranger negra.
Debido al fuerte choque, la unidad blanca se salió del camino y terminó entre la maleza, mientras que la Ranger quedó con severos daños en la parte frontal.
Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Ébano auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos, los dos ocupantes de la Ranger fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Ébano, con lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida.
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El accidente ocurrió en un tramo federal, por lo que correspondería a elementos de la Guardia Nacional tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, los involucrados se encontraban dialogando para tratar de llegar a un acuerdo.
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