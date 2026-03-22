Choque fatal en acceso al Río Santiago deja dos muertos

Un hombre y una mujer murieron la madrugada de este domingo tras un choque de un vehículo contra un objeto fijo en la carretera Matehuala, a la altura del acceso al Río Santiago.

El accidente ocurrió después de las 05:00 horas, cuando un automóvil Nissan Versa azul que circulaba sobre la carretera Matehuala impactó contra el muro de contención que divide ambos carriles al incorporarse al bulevar.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas fallecieron de manera instantánea debido a la fuerza del impacto. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

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Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el rescate de los cuerpos del interior del vehículo.

El área permaneció cerrada parcialmente durante las labores periciales.