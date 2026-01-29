Choque múltiple colapsa Salvador Nava
Un lesionado y ocho autos involucrados se reportaron a la altura de Coronel Romero
Una carambola de ocho vehículos registrada la mañana de este jueves en los carriles centrales de Salvador Nava, a la altura del puente Coronel Romero y con dirección a la zona universitaria, dejó una persona lesionada.
El percance ocurrió minutos antes de las 07:00 horas y en el hecho se vieron involucrados un Kia blanco, Chevrolet Chevy verde, Chevrolet Spark rojo, Hyundai Elantra, Fiat Uno, Kia gris, Ford Figo y Nissan V-Drive.
Al lugar acudieron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.
