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Choque múltiple en la carr. 57 solo deja daños

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Choque múltiple en la carr. 57 solo deja daños
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      Alrededor de las nueve de la mañana de este miércoles, se registró un choque múltiple en la carretera a Matehuala que solamente dejó daños materiales en los cuatro vehículos involucrados.

      Sobre la carretera 57, en el tramo comprendido entre el puente de Acceso Norte y el puente Valentín Amador, con dirección al distribuidor Juárez, cuatro conductores se vieron involucrados en un choque en el carril derecho que no dejó ningún lesionado.

      Se trató de una camioneta Nissan de transporte de personal, un Chevrolet Spark de color azul, un vehículo Kia de color gris y un WV Beetle de color negro, cuyas personas al volante no pudieron maniobrar para evitar las colisiones debido al pavimento mojado por las recientes lluvias en la capital.

      Momentos después de los percances, al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes aseguraron el carril, habilitando los carriles izquierdo y central. Asimismo, las unidades fueron posteriormente retiradas en grúas. 

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