Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

Únicamente daños materiales en un choque por alcance con proyección a objeto fijo se registraron en carriles centrales de Salvador Nava, con dirección a la Zona Universitaria.

El reporte del accidente se recibió después de las 09:00 de la mañana de este sábado.

En la zona, el chofer de un sedán azul que circulaba sobre carriles centrales impactó por alcance a un automóvil Volkswagen gris, a la altura de la calle Geólogos.

Después, el sedán proyectó al Volkswagen contra un árbol, quedando el carril derecho obstruido y generando tráfico vehicular.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.