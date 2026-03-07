Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños
El sedán azul proyectó a un Volkswagen gris contra un árbol, bloqueando un carril.
Únicamente daños materiales en un choque por alcance con proyección a objeto fijo se registraron en carriles centrales de Salvador Nava, con dirección a la Zona Universitaria.
El reporte del accidente se recibió después de las 09:00 de la mañana de este sábado.
En la zona, el chofer de un sedán azul que circulaba sobre carriles centrales impactó por alcance a un automóvil Volkswagen gris, a la altura de la calle Geólogos.
Después, el sedán proyectó al Volkswagen contra un árbol, quedando el carril derecho obstruido y generando tráfico vehicular.
Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.
