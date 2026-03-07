logo pulso
Seguridad

Choque por alcance en Salvador Nava; sólo daños

El sedán azul proyectó a un Volkswagen gris contra un árbol, bloqueando un carril.

Por Redacción

Marzo 07, 2026 10:32 a.m.
A
Únicamente daños materiales en un choque por alcance con proyección a objeto fijo se registraron en carriles centrales de Salvador Nava, con dirección a la Zona Universitaria.

El reporte del accidente se recibió después de las 09:00 de la mañana de este sábado.

En la zona, el chofer de un sedán azul que circulaba sobre carriles centrales impactó por alcance a un automóvil Volkswagen gris, a la altura de la calle Geólogos.

Después, el sedán proyectó al Volkswagen contra un árbol, quedando el carril derecho obstruido y generando tráfico vehicular.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

