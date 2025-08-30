logo pulso
Trailero resulta lesionado en volcadura

Circulaba por la carretera a México cuando perdió el control del volante

Por Redacción

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
El conductor de un tráiler resultó con lesiones considerables y sufrir aparatosa volcadura al circular por la carretera a México, quedando la unidad también con fuertes daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las seis de la mañana de este viernes, en que el tráiler color blanco con remolque tipo caja, se desplazaba por la mencionada carretera en dirección a esta ciudad.

Fue en el tramo de los puentes Los Lagos y Las Flores, en Villa de Pozos, en donde el conductor perdió el control del volante a izquierda y de esta forma el tráiler se salió del asfalto para quedar volcado en la cuneta divisoria de carriles.

Luego del hecho, los socorristas arribaron al lugar para auxiliar al conductor del tráiler y lo llevaron a un hospital ya que presentaba lesiones de consideración, en tanto que oficiales de la Guardia Nacional abanderaron la zona para hacer las maniobras y retirar el tráiler volcado.

Como era de esperarse, el percance obstruyó parcialmente el flujo vehicular por algunas horas  hasta que finalmente la unidad pudo ser retirada y depositada en una pensión particular.

