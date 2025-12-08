Cierre de guardería del IMSS provoca bloqueo en la 57 y Colorines

Una manifestación en la lateral de carretera 57 y Colorines mantiene cerrado el paso desde Rutilo Torres.

Esto, luego de el cierre de una guardería del IMSS en Jardines del Oriente.

La Policía Vial dirige el flujo vehicular para reducir congestionamientos, pero cerca de las 10:00 horas se liberó la circulación vehicular en la lateral y se reabre paso desde Rutilo Torres.

Las lluvias ligeras de esta mañana dejaron pavimento húmedo en toda la ciudad, aumentando los riesgos al conducir.

Foto: SSPC

VERSIÓN DEL IMSS

Respecto al cierre de la guardería infantil de prestación indirecta Maternal Potosina, S.C., ubicada en el Fraccionamiento Jardines de Oriente, de la capital potosina, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Lui Potosí, informa:

- De acuerdo con los mecanismos de supervisión y evaluación que rigen la normatividad vigente en materia de seguridad social, atención integral y armónica de las niñas y niños en los servicios de guardería, el Instituto determinó la rescisión del contrato de servicios para dicha guardería con esquema vecinal comunitario.

- Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad, el bienestar de las y los menores debido a que la figura prestadora de servicios no solventó las inconsistencias y desviaciones operativas en los tiempos y formas que marca la normatividad.

- De conformidad con el protocolo de atención y acercamiento, personal del Departamento de Guarderías del OOAD San Luis Potosí llevó cabo reuniones informativas con los padres y madres de familia sobre la rescisión del contrato; la más reciente tuvo lugar el pasado sábado 6 de diciembre.

- Actualmente la Institución mantiene un acercamiento respetuoso para atender cualquier duda sobre el proceso de reubicación de las y los menores.

- El IMSS SLP tiene garantizados los lugares en otras guarderías institucionales y de prestación indirecta para no afectar la atención.

- El IMSS en San Luis Potosí refrenda su compromiso con las madres y padres usuarios del servicio de guarderías para el cuidado integral de sus hijas e hijos.