Seguridad

Tres presuntos “narcos” son atrapados con droga

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Tres presuntos “narcos” son atrapados con droga

En distintos casos, tres presuntos vendedores de droga fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal, a los cuales les aseguraron decenas de dosis que comercializaban en sus zonas.

En un caso, los policías estatales realizaban recorridos de seguridad por calels de la colonia Bellas Lomas, cerca del bulevar Rocha Cordero, en donde detectaron a dos sujetos que se conducían en forma sospechosa, por lo que determinaron marcarles el alto para una revisión.

Los jóvenes dijeron llamarse Javier “N” de 20 años de edad y Gael “N” de 20 años, a quienes en la revisión les encontraron diez bolsas de marihuana. Por otra parte, en la colonia Ponciano Arriaga, también en la capital potosina, se logró la detención de otro sujeto de nombre Ricardo “N” alias “El Pecu”, de 40 años de edad,  a quien se le identifica como presunto criminal, al cual le encontraron 28 dosis de “cristal” que al parecer andaba vendiendo.

A los tres detenidos se les remitió ante la FGE a fin de que se les defina su situación legal por el presunto delito contra la salud y lo que les resulte.

