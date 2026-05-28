Es capturado un presunto homicida de la capital
Luego del hallazgo de una persona muerta arrojada cerca del camino viejo a Cerro de San Pedro
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Investigado por su probable participación en el delito de homicidio, fue detenido Marco "N". Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las investigaciones y la posterior detención del imputado se derivaron del hallazgo de una persona sin sin vida en un camino de terracería cercano al camino viejo a Cerro de San Pedro, en la zona metropolitana del estado. Hechos que tuvieron lugar el 12 de mayo del presente año, cuando la fiscalía tomó conocimiento del crimen.
A partir de este suceso, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación correspondiente y desarrollaron diversos actos de investigación que permitieron identificar al probable responsable de estos hechos.
Con los datos de prueba obtenidos, la FGE solicitó ante un Juez de Control el mandamiento judicial respectivo, mismo que fue concedido
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Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) implementaron un operativo mediante el cual lograron la captura de Marco "N", en la delegación La Pila
La persona detenida fue certificada médicamente y trasladada al centro de reinserción social correspondiente, donde estará a disposición del Juez de control que definirá su situación jurídica.
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