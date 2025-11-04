Sujeto armado, detenido en la Zona Media

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un sujeto que andaba armado, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban un patrullaje de seguridad en el municipio de Ciudad Fernández, en la Zona Media.

Fue en calles del Barrio los Llanitos, en donde el individuo fue detectado en forma sospechosa por los agentes policiales, quienes decidieron marcarle el alto para una revisión.

El hombre dijo llamarse Miguel, de 29 años de edad, a quien le encontraron oculta entre sus ropas un arma de fuego abastecida con tres cartuchos útiles, por lo que entonces se procedió a su detención.

Al sujeto se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y de ahí se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República por el presunto delito de portación de arma de fuego, a fin de que se le defina su situación legal.

