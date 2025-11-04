Sujeto armado, detenido en la Zona Media
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un sujeto que andaba armado, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que realizaban un patrullaje de seguridad en el municipio de Ciudad Fernández, en la Zona Media.
Fue en calles del Barrio los Llanitos, en donde el individuo fue detectado en forma sospechosa por los agentes policiales, quienes decidieron marcarle el alto para una revisión.
El hombre dijo llamarse Miguel, de 29 años de edad, a quien le encontraron oculta entre sus ropas un arma de fuego abastecida con tres cartuchos útiles, por lo que entonces se procedió a su detención.
Al sujeto se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y de ahí se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República por el presunto delito de portación de arma de fuego, a fin de que se le defina su situación legal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Fallece mujer en fuerte choque automovilístico
Redacción
El hecho, en el kilómetro 113, cerca del puente a desnivel del eje estatal Tamuín-San Vicente
Se arma balacera en Ciudad Satélite
Redacción
Maleantes rafaguearon una casa y se inició el refuego por las calles, no hubo heridos ni muertos