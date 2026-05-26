logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con dosis de droga, arrestan a siete viciosos

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Con dosis de droga, arrestan a siete viciosos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil de Soledad detuvo a dos adolescentes de 14 y 16 años de edad y a cinco hombres por su posible participación en delitos contra la salud

      Fue sobre las colonias Urbana San Felipe y Santo Tomás que oficiales municipales detectaron a dos menores de 14 y 16 años, alterando el orden público y cometiendo faltas administrativas, encontrándoles durante la revisión preventiva, dosis de "cristal".

      Asimismo, en distintas labores preventivas sobre las colonias La Foresta, Primera de Mayo y Villa Alborada, quedaron detenidos Gabriel "N" de 50 años; Alonso "N" de 33 años; y Uriel "N" de 22 años, a quienes se les aseguraron distintas dosis de "cristal".

      Finalmente, en atención a un reporte ciudadano por alteración al orden público y detectar a un automovilista conduciendo a exceso de velocidad, oficiales de la corporación detuvieron en las colonias Francisco Sarabia y Hogares Ferrocarrileros, a César "N" de 33 años y Martín "N" de 30 años, a quienes se les encontraron bolsas de marihuana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Todas estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Clausuran La Bamba y Los Volcanes tras balacera
      Clausuran La Bamba y Los Volcanes tras balacera

      Clausuran "La Bamba" y "Los Volcanes" tras balacera

      SLP

      Pulso Online

      Las Direcciones de Protección Civil y Comercio realizaron el cierre de los establecimientos

      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio
      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio

      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor resultó ileso pese al aparatoso choque ocurrido cerca del fraccionamiento La Curva

      Muere conductor tras choque contra doble remolque
      Muere conductor tras choque contra doble remolque

      Muere conductor tras choque contra doble remolque

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió sobre la carretera libre Valles-Tampico, cerca del ejido La Fortaleza

      Muere mujer en ataque armado afuera de La Bamba
      Muere mujer en ataque armado afuera de La Bamba

      Muere mujer en ataque armado afuera de "La Bamba"

      SLP

      Redacción

      Además hay otros tres heridos; la agresión ocurrió durante la madrugada frente al Mercado La Merced