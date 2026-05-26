Con dosis de droga, arrestan a siete viciosos

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La Guardia Civil de Soledad detuvo a dos adolescentes de 14 y 16 años de edad y a cinco hombres por su posible participación en delitos contra la salud

Fue sobre las colonias Urbana San Felipe y Santo Tomás que oficiales municipales detectaron a dos menores de 14 y 16 años, alterando el orden público y cometiendo faltas administrativas, encontrándoles durante la revisión preventiva, dosis de "cristal".

Asimismo, en distintas labores preventivas sobre las colonias La Foresta, Primera de Mayo y Villa Alborada, quedaron detenidos Gabriel "N" de 50 años; Alonso "N" de 33 años; y Uriel "N" de 22 años, a quienes se les aseguraron distintas dosis de "cristal".

Finalmente, en atención a un reporte ciudadano por alteración al orden público y detectar a un automovilista conduciendo a exceso de velocidad, oficiales de la corporación detuvieron en las colonias Francisco Sarabia y Hogares Ferrocarrileros, a César "N" de 33 años y Martín "N" de 30 años, a quienes se les encontraron bolsas de marihuana.

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Todas estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.