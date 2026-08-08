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Con droga, arrestan a 7 personas en Soledad

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Con droga, arrestan a 7 personas en Soledad
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      En distintas intervenciones durante las últimas 24 horas, seis adultos y un adolescente de 16 años, fueron detenidos conforme al protocolo correspondiente por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.

      Durante recorridos de vigilancia en las colonias La Foresta, San Francisco y Piquito de Oro, agentes municipales detectaron a Manuel "N", de 32 años; Kaleb "N", de 18 años; Brayan "N", de 21 años; César "N", de 27 años; y un adolescente de 16 años, en posesión de enervantes, por lo que fueron detenidos.

      Asimismo, en la colonia Puerta Real, durante el Operativo BOMI que se realiza en coordinación con Sedena y GCE, oficiales detuvieron a Jose "N", luego de detectarlo cometiendo una falta administrativa y, al realizarle una inspección, localizarle marihuana.

      Finalmente, durante recorridos de vigilancia en la colonia Nuevo Foresta, fue detenido Uriel "N", de 18 años, a quien se le localizó una dosis de cocaína.

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      Después de realizarles su certificación médica, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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