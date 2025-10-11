Con motocicleta robada, sorprenden a sujeto

Encontrándose en patrullajes de seguridad sobre el cuadrante norte, policías municipales recuperaron una motocicleta con reporte de robo reciente y lograron la detención de un sujeto que la empujaba, el hallazgo se efectuó en la colonia Mártires de la Revolución.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes circulaban sobre la calle Mártires de Cananea, cuando notaron a un individuo que manipulaba una motocicleta marca Itálika color rojo, misma que también llevaba empujando.

Los oficiales detuvieron la unidad policial para verificar la situación y de ser necesario auxiliar al ciudadano, sin embargo, el hombre al ver la presencia de los agentes municipales intentó deshacerse de la motocicleta y continuó caminando.

Inmediatamente se le detuvo el paso y fue cuestionado de su actuar, fue entonces que los oficiales notaron que la motocicleta se encontraba encendida y sin la llave puesta, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

Se solicitó el estatus de la unidad ante la base de datos policial del C4 Municipal, donde se informó que contaba con reporte de robo del pasado miércoles 8 de octubre.

Luego de informarle el probable delito cometido, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien se identificó como Enrique Daniel “N” de 32 años, quien fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.