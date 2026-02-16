logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

Fotogalería

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye

La fascia y matrícula quedaron en el lugar, tras el impacto

Por Redacción

Febrero 16, 2026 08:29 a.m.
A
Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye

La noche de ayer, el conductor de un Nissan Tiida blanco perdió el control de la unidad y se impactó contra dos vehículos que se encontraban debidamente estacionados en la calle Cactus.

El choque provocó daños considerables en la parte trasera y lateral de un sedán azul, además de afectar a otro automóvil metros más adelante.

Después del impacto, el conductor se dio a la fuga sin asumir responsabilidad. En el lugar quedaron la fascia delantera y la placa del vehículo, lo que podría facilitar su identificación.

Vecinos señalaron que el automóvil circulaba a exceso de velocidad al momento del percance. De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Habitantes de la zona pidieron a las autoridades dar seguimiento al caso y utilizar los datos de la placa para localizar al responsable y que responda por los daños ocasionados.

LEA TAMBIÉN

Tráiler sin conductor choca contra un árbol y se incendia

CIUDAD VALLES.- Un tráiler se quemó por completo luego de chocar contra un árbol, en la carretera libre Valles-Tampico; el chofer lo había dejado estacionado, pero se presume que no accionó el freno a...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos
Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

SLP

Redacción

Uno de los siniestros forestales afectó 40 hectáreas

Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños
Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños

Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños

SLP

Redacción

El estallido por acumulación de gas ocurrió la noche del domingo

Vuelca vehículo en avenida San Pedro
Vuelca vehículo en avenida San Pedro

Vuelca vehículo en avenida San Pedro

SLP

Redacción

El percance ocurrió casi esquina con avenida Libertad, en la colonia San Francisco

Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye
Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye

Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye

SLP

Redacción

La fascia y matrícula quedaron en el lugar, tras el impacto