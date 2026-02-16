Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye

La noche de ayer, el conductor de un Nissan Tiida blanco perdió el control de la unidad y se impactó contra dos vehículos que se encontraban debidamente estacionados en la calle Cactus.

El choque provocó daños considerables en la parte trasera y lateral de un sedán azul, además de afectar a otro automóvil metros más adelante.

Después del impacto, el conductor se dio a la fuga sin asumir responsabilidad. En el lugar quedaron la fascia delantera y la placa del vehículo, lo que podría facilitar su identificación.

Vecinos señalaron que el automóvil circulaba a exceso de velocidad al momento del percance. De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.

Habitantes de la zona pidieron a las autoridades dar seguimiento al caso y utilizar los datos de la placa para localizar al responsable y que responda por los daños ocasionados.