Conductor trepa a barrera divisoria de puente Universidad
Los hechos, la madrugada de este sábado
Cerca a la 01:00 horas de este sábado, un automovilista que circulaba sobre avenida Universidad, sufrió un accidentes al subir el puente con dirección al distribuidor Juárez.
El guiador del sedán perdió el control hacia su izquierda subiendo a la contención divisoria, por lo que ya no pudo avanzar.
Elementos de la SSPC de la capital abanderaron el área para evitar otro accidente más.
Redacción
Automovilista pierde el control en puente de avenida Universidad
