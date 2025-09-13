logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Fotogalería

"NATURALEZA COMO REFUGIO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor trepa a barrera divisoria de puente Universidad

Los hechos, la madrugada de este sábado

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 09:27 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Cerca a la 01:00 horas de este sábado, un automovilista que circulaba sobre avenida Universidad, sufrió un accidentes al subir el puente con dirección al distribuidor Juárez.

El guiador del sedán perdió el control hacia su izquierda subiendo a la contención divisoria, por lo que ya no pudo avanzar. 

Elementos de la SSPC de la capital abanderaron el área para evitar otro accidente más. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductor trepa a barrera divisoria de puente Universidad
Conductor trepa a barrera divisoria de puente Universidad

Conductor trepa a barrera divisoria de puente Universidad

SLP

Redacción

Los hechos, la madrugada de este sábado

Automovilista pierde el control en puente de avenida Universidad
Automovilista pierde el control en puente de avenida Universidad

Automovilista pierde el control en puente de avenida Universidad

SLP

Redacción

Un vehículo terminó sobre la guarnición en avenida Universidad; SSPC Municipal abanderó la zona.

Sólo daños, dejan percances en carretera
Sólo daños, dejan percances en carretera

Sólo daños, dejan percances en carretera

SLP

Redacción

Rescatan a un joven de secuestro virtual
Rescatan a un joven de secuestro virtual

Rescatan a un joven de secuestro virtual

SLP

Redacción