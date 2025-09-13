Cruz Azul, el mejor equipo

México.- Los vigentes campeones, por ende, el número uno. Cruz Azul encabeza el ranking de Concacaf actualizado de septiembre, evidentemente respaldado por el trofeo conseguido el 1 de junio de la mano de Vicente Sánchez.

Sin embargo, pese al rendimiento de la Máquina, hubo cierta sorpresa entre los aficionados, tanto de la Liga MX, como de la MLS, pues se sitúa por encima de equipos como el América, Toluca, Seattle Sounders o Inter Miami.

Este listado, que se basa en el rendimiento en competiciones locales e internacionales, coloca a Cruz Azul con 1,265 puntos. El podio lo completa América con 1258 e Inter Miami con 1238.

El equipo que ahora dirige Nicolás Larcamón, ya clasificado a la Copa Intercontinental 2025 y al Mundial de Clubes en 2029, le saca casi 30 puntos a las Águilas, su más cercano perseguidor.

Cruz Azul.1,265 puntos.

América.1,238 puntos.

Inter Miami.1,238 puntos.

Toluca.1,237 puntos.

Columbus.1,230 puntos.

Tigres.1,225 puntos.

Vancouver.1,224 puntos.

Monterrey.1,216 puntos.

Seattle.1,213 puntos.

LAFC.1,208 puntos.

Dos aspectos que sobresalen de este grupo de equipos, es: que del Top 3, dos son equipos mexicanos. Y que: el Top 10 está balanceado justo a la mitad, cinco clubes de la Liga MX y cinco clubes del circuito estadounidense. Detalles que muestran el crecimiento del futbol de ambos países.