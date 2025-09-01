Confirma FGE que cuerpo hallado es de buscadora de Zacatecas

La Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que el cadáver de una mujer localizado el jueves pasado en municipio de Villa de Ramos, corresponde a la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty, reportada como desaparecida desde el mes de junio.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, precisó el pasado viernes acudió un hijo y un hermano de la víctima al Servicio Médico Legal (Semele), quienes confirmaron que se trataba de su familiar.

Anunció que derivado de un procedimiento de atracción, de aquí en adelante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas se encargará de la integración de la carpeta de investigación y los demás procesos de la indagatoria.

Expuso que, si bien la FGE potosina remitió el certificado de necropsia, datos del procesamiento de lugar de los hechos y la identificación del cadáver, seguirá facilitando toda la información necesaria para el esclarecimiento del crimen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estamos nada más esperando los dictámenes de balística, pero hemos estado proporcionando la información a Zacatecas y ellos están conociendo del asunto", complementó García Cázares.