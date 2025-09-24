logo pulso
Cuantiosos daños en choque sobre Pedro Moreno

El reporte fue cerca de las 09:30 de la mañana

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 10:25 a.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Cuantiosos daños materiales se registraron esta mañana en un choque de vehículos particulares en avenida Pedro Moreno y la calle General l. Martínez. 

El reporte fue cerca de las 09:30 de la mañana, donde el conductor de una camioneta Mazda, de color blanco, intentó cruzar la avenida, pero le corta la circulación a un Volkswagen y tras una colisión, la camioneta se contra un inmueble.

Sólo se reportaron daños. Peritos de la SSPC de la capital tomaron conocimiento del hecho para el deslinde de responsabilidades. 

